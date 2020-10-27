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Власти Москвы уточнили режим работы ночных заведений 

Прайм и ещё 5 21 минуту назад
В Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций, сообщила РИА Новости глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, комментируя предписание главного санитарного врача РФ.

"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", — сообщила Пенькова.

Ранее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября.
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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Гульнара Пенькова , Правительство Москвы , РИА Новости
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