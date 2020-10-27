Более 500 москвичей подали заявки на курс самозанятых 

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Более 500 москвичей подали заявления на участие в обучающей программе самозанятых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Более 500 заявок поступило в центр «Моя карьера» от желающих стать самозанятыми и найти новые источники заработка», — говорится в сообщении.

Программа получила название «Свобода. Ответственность. Доход». Она стартует 10 ноября.

Обучающая программа будет длиться семь недель. В ее рамках учащиеся получат консультации по маркетингу, психологии, тайм-менеджменту, продвижению, а также смогут обсудить экономические и юридические аспекты работы самозанятых.

А еще те, кто представит наиболее удачные бизнес-планы, получат денежные призы. Призеры получат от 100 до 300 тысяч рублей.

Прием заявок на обучение еще открыт. Подать заявление все желающие смогут до 5 ноября. Награждение победителей пройдет в конце декабря.