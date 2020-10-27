Москвичам пообещали погожий осенний день

Москвичей во вторник ожидает погожий осенний денек: температура повысится до плюс 12 градусов, будет без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается погожий денек с температурным фоном на 5-6 градусов выше климатической нормы", — сообщил он.
По словам синоптика, при таких условиях в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице — плюс 10-12, в Подмосковье — плюс 8-13.
"Ветер южной четверти 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", — заключил Тишковец.