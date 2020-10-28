Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино, от которого станет жарко
Кино, от которого станет жарко Пора греться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Москвичи подали 706 обращений на докупку площадей по программе реновации 

РИАМО и ещё 10 1 час назад
Москвичи подали заявки на докупку площадей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Жители столицы подали 706 обращений на докупку площадей по программе реновации, уже с жителями заключено 600 договоров на докупку, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы. «Из 706 заявок, поступивших в Фонд реновации, 594 обращения подано в момент переселения, еще 112 — в течение двух лет после получения новых квартир. Сейчас с гражданами заключено 600 договоров. Участники программы могут бесплатно получить все необходимые консультации, связанные с переездом и докупкой, в Центрах информирования по переселению», — сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что интерес к сделкам с жилым фондом, который возведен по программе реновации, вызван высоким качеством новостроек и улучшенной отделкой помещений по единому стандарту программы. В Москве участники программы реновации получили более 60 ипотечных кредитов, сумма которых превышает отметку в 160 миллионов рублей. Кредиты берутся жителями с расчетом на приобретение дополнительных квадратных метров в новых домах. Средний размер такого займа равен 2,6 миллиона рублей. До конца текущего года планируется заключение порядка 10 аналогичных договоров.
Видео дня. Пограничники обнаружил нелегальный «спиртопровод» на границе с Молдавией
РИАМО: последние новости
Новые форматы работы учителей в период пандемии обсудили на круглом столе в Москве Новые форматы работы учителей в период пандемии обсудили на круглом столе в Москве Более 500 москвичей подали заявки на курс самозанятых Более 500 москвичей подали заявки на курс самозанятых В Москве за сутки госпитализировали 959 человек с Covid‑19 В Москве за сутки госпитализировали 959 человек с Covid‑19
Комментарии
Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Слова Норкина произвели фурор в прямом эфире
Слова Норкина произвели фурор в прямом эфире
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Советский артефакт удивил иностранных пользователей Сети
Советский артефакт удивил иностранных пользователей Сети
Видео
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
00:36
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
03:24
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
Буйвол сразился со львами и попал на видео
02:18
Буйвол сразился со львами и попал на видео
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
00:40
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
01:52
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
00:15
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
Происшествия
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
00:15
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
Прогноз МВФ: в России будут жить, как в Туркмении
02:54
Прогноз МВФ: в России будут жить, как в Туркмении
Общество Статьи
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
01:44
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
Происшествия
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
00:28
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение