В Москве упростили и строительство футбольных полей и катков 

С октября 2020 года власти Москвы разрешили возводить некапитальные спортивные объекты на арендованной у города земле по упрощенной схеме.

Заместитель мэра Москвы по имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что новые правила касаются инвесторов, которые уже арендуют у города землю для эксплуатации нежилых строений.

В список некапитальных спортивных объектов вошли физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, площадки для гольфа и бейсбола, открытые и крытые катки, раздевалки и помещения для хранения инвентаря.

Ефимов отметил, что благодаря упрощенному порядку строительства в городе станет больше доступных спортивных объектов, а инвестиционная привлекательность городской земли вырастет.

Раньше некапитальные споробъекты можно было возводить только на общих основаниях и на неарендованных участках, через конкурсные процедуры и договоры.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвесторы должны соблюсти несколько условий, чтобы воспользоваться упрощенным порядком строительства.

«На земельном участке с видом разрешенного использования «спорт» площадь некапитального спортсооружения должна занимать не более 70 процентов арендованной территории, свободной от застройки, а на земельных участках с другими видами разрешенного использования не более 25 процентов, однако «спорт» должен быть в качестве вспомогательного вида разрешенного использования», — рассказал Гаман.

Он добавил, что также у объекта не должно быть фундамента, а его заглубление не должно превышать 0,5 метра. Среди разрешенных материалов для строительства — стекло, алюминий, металл и дерево.

Инвесторам, которые хотят разместить спортобъекты по упрощенной схеме, необходимо обратиться в Департамент городского имущества. Затем проект сооружения направят на согласование в Москомспорт, а после этого — на специальную межведомственную комиссию. Если комиссия одобрила проект, в действующий договор аренды внесут изменения.