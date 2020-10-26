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В Москве заработала первая в России 5G-лаборатория для решения городских задач

ТАСС
1 час назад
Демоцентр 5G, который займется поиском, тестированием и поддержкой городских сервисов на базе технологий сети пятого поколения, запустили на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
В Москве заработала первая 5G-лаборатория
Фото: ТАССТАСС
"Открывая в столице 5G-лабораторию, мы преследуем несколько целей: создать условия для развития рынка потребительских решений и городских сервисов на базе сетей пятого поколения, найти успешные бизнес-модели для игроков различных рынков, сохранить в Москве экспертизу в новых технологиях. Площадка 5G-демоцентра позволит бизнесу протестировать свои разработки, а городу принять решение о целесообразности их внедрения. Все это будет способствовать созданию и развитию прорывных сервисов для жителей и бизнеса", - рассказал заместитель руководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько, которого цитирует пресс-службе.
Как отметили в департаменте, в качестве приоритетных отраслей, в которых планируется тестировать сервисы на базе технологий 5G, ДИТ Москвы определил транспорт, медицину, городскую безопасность и образование. 5G-демоцентр расположен на ВНДХ в павильоне "Умный город". Проект реализуется в рамках партнерских соглашений с основными участниками - операторами связи и производителями телеком-оборудования. Компания МТС выступила партнером в вопросе получений необходимых разрешений для развертывания на территории демоцентра пилотного 5G-сегмента, а первым поставщиком телекоммуникационного оборудования стала компания Ericsson.
"Сети на базе оборудования Ericsson уже стали основой для создания востребованных услуг в мегаполисах по всему миру - развивается умный экологичный транспорт, создаются услуги для телемедицины и получения дистанционного образования, а также услуги ЖКХ. Технологии 5G играют ключевую роль в улучшении экологии и способствуют сохранению здоровья людей в период пандемии COVID-19. Мы рады возможности внести свой вклад в развитие 5G-сетей в России и повышение качества жизни людей в Москве", - отметил президент Ericcson в России Себастиан Толстой, чьи слова цитирует пресс-служба ДИТ.
Как отметил вице-президент - директор московского региона МТС Павел Кузнецов, в рамках соглашения о развитии в столице инновационной инфраструктуры на базе современных сетей связи, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом МТС Алексеем Корня, с лета прошлого года на ВДНХ действует пилотная зона 5G, в которой тестируются различные решения Smart City.
"Москва - стратегический важный регион для МТС, где мы активно тестируем и внедряем перспективные технологические решения, плодотворно сотрудничая с правительством Москвы. Мы рады и дальше способствовать созданию цифровой инфраструктуры для внедрения новых технологий на благо жителей нашей столицы", - сказал Кузнецов.
Департамент информационных технологий Москвы в сентябре заключил соглашение о сотрудничестве и с госкорпорацией Ростех, которая в скором времени также предоставит 5G-оборудование. Площадка открыта для всех аналогичных производителей: доступ к 5G сетям для тестирования инновационных городских решений получат крупные технологические компании, стартапы, научные институты и отраслевые вузы. В рамках работы 5G-демоцентра соблюдается патентная и техническая неприкосновенность решений и оборудования, заключили в пресс-службе ДИТ.
Новости Москвы,Александр Горбатько,Павел Кузнецов,Сергей Собянин,Ростех,МТС,Правительство Москвы,Россия,
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