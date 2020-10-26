В Москве заработала первая 5G-лаборатория

"Открывая в столице 5G-лабораторию, мы преследуем несколько целей: создать условия для развития рынка потребительских решений и городских сервисов на базе сетей пятого поколения, найти успешные бизнес-модели для игроков различных рынков, сохранить в Москве экспертизу в новых технологиях. Площадка 5G-демоцентра позволит бизнесу протестировать свои разработки, а городу принять решение о целесообразности их внедрения. Все это будет способствовать созданию и развитию прорывных сервисов для жителей и бизнеса", - рассказал заместитель руководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько, которого цитирует пресс-службе.
"Сети на базе оборудования Ericsson уже стали основой для создания востребованных услуг в мегаполисах по всему миру - развивается умный экологичный транспорт, создаются услуги для телемедицины и получения дистанционного образования, а также услуги ЖКХ. Технологии 5G играют ключевую роль в улучшении экологии и способствуют сохранению здоровья людей в период пандемии COVID-19. Мы рады возможности внести свой вклад в развитие 5G-сетей в России и повышение качества жизни людей в Москве", - отметил президент Ericcson в России Себастиан Толстой, чьи слова цитирует пресс-служба ДИТ.
"Москва - стратегический важный регион для МТС, где мы активно тестируем и внедряем перспективные технологические решения, плодотворно сотрудничая с правительством Москвы. Мы рады и дальше способствовать созданию цифровой инфраструктуры для внедрения новых технологий на благо жителей нашей столицы", - сказал Кузнецов.