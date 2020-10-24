Названо число пользователей приложения «Госуслуги»

С сентября 2019 года мобильное приложение «Госуслуги Москвы» объединило порядка 1 миллиона пользователей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Функционал приложения постоянно расширяется в соответствии с запросами жителей. Так, например, за последний год была добавлена возможность не только передавать показания электросчетчиков, но и оплачивать электроэнергию», — сказал руководитель проекта «Мобильные сервисы» в департаменте информационных технологий Москвы Олег Филимонов.

Он уточнил, что перечень услуг в приложении расположен в зависимости от их востребованности. А в условиях пандемии коронавирусной инфекции там появилась запись на ПЦР-тестирование и на тест на антитела.

Самым популярным сервисом приложения стал «Электронный дневник». В данном сервисе можно найти информацию об оценках и домашних заданиях столичных школьников.

Кроме того, горожане активно используют сервисы для передачи показаний счетчиков воды и электричества, оплаты ЖКУ. А еще с помощью приложения «Госуслуги Москвы» жители столицы могут проверить наличие штрафов, найти сведения об эвакуации машины, записаться к врачу или запланировать визит к ветеринару.