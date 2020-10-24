На Большом Каменном мосту сделали новую ливневку

Работы по реконструкции моста ведут в круглосуточном режиме.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

На Большом Каменном мосту в рамках капитального ремонта сделали новую ливневую канализацию, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«В ходе первого этапа реконструкции завершены работы по устройству новой системы водоотведения: проложены водосточные трубы, выполнено переустройство двух водосточных колодцев на левобережной эстакаде, построены новый водосточный колодец и два дождеприемных колодца на правобережной эстакаде», — отметил Петр Бирюков.

При прокладке ливневки использовали пластиковые трубы, заключенные в стальной футляр. Этот материал долговечнее железобетона, поэтому срок службы такой системы водоотведения будет минимум на 10 лет дольше, то есть около 50 лет. Пластиковые трубы более гладкие, поэтому вода через них проходит быстрее, что снижает риск ее скоплений.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для увеличения площади приема воды на Большом Каменном мосту созданы сдвоенные дождеприемники.

На закрытой для ремонта части моста началась финальная часть работ: завершаются монтаж отреставрированных гранитных плит, асфальтирование проезжей части, а также благоустройство тротуаров.

Реконструкцию моста ведут в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.

«Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения, — подчеркнул Петр Бирюков. — При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет».

Это стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее отремонтировали Большой Москворецкий мост.