Москва выходит на плато по COVID-19

Москве не планируют вводить новые ограничения в связи со второй волной коронавируса, будет достаточно строгого выполнения всеми жителями мегаполиса уже существующих предписаний, заявил мэр Сергей Собянин . Также глава города предупредил о приближении столицы к пику заболеваемости. Затем же, по его словам, показатели выйдут на плато.

Для предотвращения широкого инфицирования коронавирусом COVID-19 в Москве достаточно строгого выполнения всеми жителями мегаполиса уже введенных ограничений — подчеркнул мэр Сергей Собянин.

В этой связи он указал, что властям не потребуется дополнительных мер для удержания числа случаев заражения на приемлемом уровне, передает ТАСС.

«Меры предприняты очень серьезные, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. Более миллиона [человек] перешло на удаленку работать — тоже огромный объем», — напомнил градоначальник.

Кроме того, Собянин отметил, что часть школьников тоже переведена на дистанционный режим обучения. Глава города также предупредил о приближении Москвы к пику заболеваемости по коронавирусу.

«Нет такого взрывного роста. И это дает надежду, что мы подходим к пику заболеваемости, как многие любят говорить, плато», — сказал мэр.

По его словам, ряд показателей демонстрировал 50-60 процентов роста заболеваемости, дальше стало наблюдаться снижение этих показателей до 30 и 15 процентов.

«По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе», — добавил он.

В свою очередь, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков пояснил, что столица сможет обойтись без более строгих ограничений из-за коронавируса, если будут соблюдаться масочно-перчаточный режим и удаленный режим работы для сотрудников.

По словам министра, во многих западных странах введены более жесткие антикоронавирусные ограничения. Он привел в качестве примера Баварию, где маски нужно носить также и на улицах — а штраф за отсутствие маски достигает 25 тыс. евро.

Чиновник также напомнил, что с 19 октября власти Москвы начали массовые проверки работодателей на предмет соблюдения ими установленных требований. До трети сотрудников должны быть переведены на «удаленку». Те предприятия, которые не соблюдают меры предосторожности, могут привлекаться к административной ответственности.

Также в пятницу, 23 октября, президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что власти регионов России должны действовать в условиях пандемии коронавируса аккуратнее, помня и о безопасности людей, и о необходимости минимизировать вред для экономики.

«Пока субъекты Российской Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — отметил глава государства.

Так называемый масочный режим — обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах — действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусной инфекцией до конца октября. Его слова передает РИА «Новости».

«Я думаю, что мы на плато выйдем достаточно скоро, где-то в ближайшие недели две. Другой вопрос, что на этом плато мы можем долго остаться, а плато это на высоком уровне», — отметил он.

По словам специалиста, сейчас у людей ослабевает иммунитет — холодный сезон благоприятен для COVID-19. Сроки нахождения на плато зависят от того, насколько жители страны будут следовать правилам противоэпидемической предосторожности.

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но контролируемая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . «Действительно, ситуация под контролем — она не легкая, она напряженная, но она под контролем», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что регионы заранее подготовились ко второй волне коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

По словам Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.