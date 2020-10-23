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Москвичей попросили не парковать машины под деревьями из-за ветра 

РИА Новости и ещё 2 49 минут назад
Москвичей попросили не парковаться под деревьями
Фото: РИА Новости