Три микрорайона Южного Тушино обновят по реновации 

До 1 ноября жители 8, 9 и 11-го микрорайонов столичного Южного Тушина могут принять участие в обсуждении благоустройства территории в рамках программы реновации, изучить проект и оставить свои предложения будет в проекте «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы

В 8-м микрорайоне в программу реновации вошли дома, возведенные с 1958 по 1967 год. На их месте построят новые многоэтажки, рядом с которыми благоустроят территории общего пользования и дворы. Планируется озеленение и обустройство детских и спортивных площадок. Кроме того, там появятся детский сад на 150 воспитанников на Аэродромной улице и спортивный комплекс.

В 9 и 11 микрорайонах, по словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, кроме новых жилых домов, построят два детских сада на 300 мест и поликлинику на 320 посещений за смену.

На данной территории сделают прогулочные зоны, сеть велодорожек с пунктами проката. А после реконструкции Нелидовской улицы горожанам станет удобнее пользоваться общественным и личным транспортом.

Еще здесь запланировано возвести деловой центр, в котором москвичи смогут найти работу недалеко от дома.