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Собянин призвал компании выполнять требования об "удаленке"

Прайм
3 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из зоны риска и подчеркнул, что не все руководители соблюдают эти требования и поступает много жалоб.
"Много жалоб": Собянин расстроился из-за москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собянин и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев на встрече обсудили защиту прав сотрудников предприятий столицы в пандемию.
"Это очень важно выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удаленке. Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно. Потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или болеющие хроническими заболеваниями, они находятся в явной группе риска", — сообщил Собянин.
Он отметил, что и профсоюзы тоже должны включаться в эту работу.
"Но вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удаленку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть", — добавил Собянин.
В свою очередь Антонцев уточнил, что со стороны профсоюзов работа по защите прав сотрудников будет продолжена.
"Мы тоже получаем определенное количество обращений, но еще в отличие от принятых вами мер о сохранении заработной платы, многие считают, что отправить на дистанционное — это значит не платить денег. Это абсолютно противоречит тому, что вы требуете, и действующему законодательству. И в этой ситуации мы имеем тесный контакт, у нас есть договора и с прокуратурой, и с Роспотребнадзором, с тем, чтобы наши общественные контролеры не допускали этого ни в коем случае", — отметил Антонцев.
Мэр сообщил, что в случае, если перевести человека на удаленку не получается, можно оформить больничный лист.
"У нас колл-центр работает постоянно, принимает заявки тех, которые считают, что им необходимо не на удаленку перейти, а взять больничный лист. Это тоже вариант там, где невозможно по-другому. Но все равно надо добиваться, чтобы человек получал либо зарплату, либо по больничному листу выплату", — подчеркнул Собянин.
Антонцев отметил также, что у столичной Федерации профсоюзов установлены прямые контакты с Фондом социального страхования, с Пенсионным фондом по Москве и Московской области, и они стараются доводить сведения о необходимости оплаты больничных листов до руководителей предприятий.
"Тем более, что все решения по этому поводу приняты, и действительно и первую волну выплачивали огромный объем больничных листов, и сейчас это все будет продолжено", — резюмировал Собянин.
Новости Москвы,Михаил Антонцев,Сергей Собянин,Фонд социального страхования РФ,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,
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