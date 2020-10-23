В Москве подвели первые итоги работы системы чек-инов

За первую неделю действия системы чек-инов москвичи зарегистрировались 115 тыс. раз на входе в ночные развлекательные заведения столицы, около 350 посетителей получили уведомления о возможном контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.