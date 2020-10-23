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Власти Москвы подвели первые итоги работы системы чек-инов

Rambler News Service
3 часа назад
За первую неделю действия системы чек-инов москвичи зарегистрировались 115 тыс. раз на входе в ночные развлекательные заведения столицы, около 350 посетителей получили уведомления о возможном контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Москве подвели первые итоги работы системы чек-инов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«За первую неделю работы системы: зафиксировано 115 тысяч чек-инов, 6 заболевших контактировали с 343 посетителями заведений. Все посетители получили уведомления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что QR-коды получили 1470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, посещение ночных заведений в Москве с 19 октября стало возможным только при условии регистрации номеров телефонов. На входе в заведение посетители должны сканировать QR-код, либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.
Власти Москвы также допустили введение QR-кодов для посещения салонов красоты и ресторанов.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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