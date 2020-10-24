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Станция БКЛ «Электрозаводская» откроется до конца года 

Москва24 и ещё 18 1 час назад
Станция БКЛ «Электрозаводская» откроется до конца года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) "Электрозаводская" откроется для пассажиров до конца 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. По его словам, сейчас на станции проводятся отделочные работы, специалисты завершают работы по внутренних инженерных систем, систем управления станции.
Бочкарев рассказал, что до конца 2020 года планируется завершение всех строительных работ и подготовка к запуску.

"В этом году мы запускаем саму станцию, в следующем году мы завершаем работы по интеграции железнодорожного направления, возведение мостового перехода, будем возводить объекты капитального строительства в составе ТПУ", — поделился заммэра.

Станция БКЛ "Электрозаводская" находится на левом берегу Яузы. Она строится на глубине 20 метров. Из единственного вестибюля станции пассажиры смогут выйти к одноименной платформе Казанского направления или пересесть на станцию Арбатско-Покровской линии.
Ранее Сергей Собянин посетил строящуюся станцию БКЛ "Текстильщики". По его словам, на сегодняшний день на этом участке проведена четверть работ. Мэр Москвы подчеркнул, что перед строителями стоит задача пройти всю проходку летом следующего года.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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