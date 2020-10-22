Светильник-«турбина» украсит станцию «Бачуринская»

Станцию «Бачуринская» Коммунарской линии метро украсит светильник-«турбина», который пройдет через всю платформенную часть и будет служить основным источником света. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Пространство станции сформировано чередованием матовых несущих рам и глянцевых поверхностей стен и потолка. Архитектурный светильник пронизывает платформенную часть насквозь, зрительно опираясь на колонны. Динамику конструкции придают металлические «кольца» и цветовые акценты на потолке. Прием очень интересный, поскольку для столичного метро — редкость, когда облик всей станции строится на одной детали», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова. Как уточняется, станция будет выполнен в стиле супрематизма. Для отделки будет использоваться камень различных оттенков светло-серого, черного и красного, а также алюминиевые панели, реечные конструкции и нержавеющая сталь — материалы практичные и долговечные. На стенах и потолках заглубленные глянцевые поверхности с рисунком будут чередоваться с выступающими матовыми алюминиевыми панелями.

Станция «Бачуринская» (рабочее название «Коммунарка-2») расположена на территории административно-делового центра в Коммунарке, из вестибюлей можно будет выйти к префектуре ТиНАО и к ул. Александры Монаховой.