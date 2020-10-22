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Новые колокола установят на Спасскую башню

Москва24
33 минуты назад
Новые колокола установят на Спасскую башню, сообщает телеканал Москва 24.
Отмечается, что их отлили в Воронеже по старинному рецепту. Для их изготовления использовался сплав из меди и олова. Сообщается, что колокола были покрыты патиной, чтобы они были похожи на своих предшественников.
Всего на Спасской башне было установлено 17 колоколов, однако использовались лишь 14. Звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Константин Мишуровский отметил, что в таком положении единственным выходом было создать новый набор колоколов.
"Я считаю что эта работа выполнена на отлично, и я очень надеюсь что все, кто будут слышать эти мелодии, будут испытывать особое чувство", – выразил надежду Мишуровский.
Отмечается, что теперь на Спасской башне будут установлены 23 колокола. Кроме того, была улучшена система управления и контроля боя. Сообщается, что из башни в полдень и полночь, а также в 6:00 и в 18:00 будет исполняться гимн России. Также в 3:00, 15:00, 9:00 и 21:00 москвичи будут слышать марш "Славься".
Ранее реставрация курантов на Спасской башне проводились в конце 2019 года. Тогда специалисты укрепили приводы стрелок курантов и осуществили профилактику электромеханической аппаратуры привода гирь.
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