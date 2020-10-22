Уникальную церковь в Леонове отреставрируют 

Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Леоново планируется отреставрировать, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Как уточняется, здание является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Специалисты в ходе работ восстановят фасады церкви XVIII века, помещениям вернут исторический облик, а коммуникации сооружения полностью обновят.

"Комплекс храма реставрировали в середине XIX века, затем проводились локальные ремонтные работы уже в ХХ веке. Сейчас специалисты занимаются фасадами. Мы рассчитываем, что первый этап работ завершится до конца 2020 года", — приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

Церковь в стиле московского барокко была построена в 1722 году из камня и кирпича и оштукатурили. Здание приобрело нынешний облик при реставрации в 1859 году.

По итогам предварительного обследования специалисты обнаружили вертикальные трещины в стенах, грибок и плесень в кладке стен, отслаивание штукатурки на фасадах.

На данный момент специалисты занимаются расчисткой фасадов и цоколя церкви, после чего начнутся основные работы. Реставрацию проведут не только снаружи здания, но и внутри.

Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других — отдельные восстановительные работы.