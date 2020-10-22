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В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости 40 минут назад
В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки скончались 66 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом общее число умерших в столице от заболевания достигло 6187.
Днем ранее сообщалось о 63 умерших.
Утром стало известно, что с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились.
За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.
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