В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом 

Москве за сутки скончались 66 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом общее число умерших в столице от заболевания достигло 6187.

Днем ранее сообщалось о 63 умерших.

Утром стало известно, что с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились.

За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.