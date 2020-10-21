Описан образ интеллигентного московского бомжа 

Среднестатистическому российскому бездомному 45 лет, а оказался он на улице в 36 процентах случаев из-за семейных конфликтов. Об этом пишут авторы журнала «Москвич Mag» , ссылаясь на данные работников социальной сферы.

Издание проанализировало поведение и внешний вид людей без определенного места жительства в Москве и вывело собирательный образ. Так, от всех московских бомжей чувствовался резкий неприятный запах, и они были зачастую в грязной одежде.

При этом, отмечают авторы, среди бездомных им встретились интеллигенты. Мужчина, называющий себя Измаил, любил сидеть на автобусной остановке или возле мусорных баков на земле и читать книги.

«"Измаил" почти не поднимал глаз от книги, только изредка провожал прохожих добрым растерянным взглядом, как будто не понимал, зачем тут оказался, и снова возвращался туда, где чувствовал себя на своем месте — в печатный текст», — описывают его образ авторы, заметившие в руках мужчины любовные романы, школьные учебники, тома из собраний сочинений классиков.

Другой бездомный с прозвищем «Янковский» выглядел как актер, утверждает издание. Даже в неопрятном виде он мог привлечь женское внимание и выйти из магазина с купленным для него незнакомкой алкоголем. Бездомный часто рассказывал прохожим про дочку, которая раньше прыгала к нему на руки, а теперь только ругает, если видит.

И «Измаил», и «Янковский» в какой-то момент пропали с улиц, пишут журналисты. Что с ними случилось, неизвестно. Как отмечают авторы, это типичная ситуация среди бомжей.

Издание рассказало и о мужчине, который раньше был фотографом, но, начав пить, оказался на улице — родственники лишили его наследства, переписав жилье на жену, которая ушла от него к профессору. Бывшему фотографу повезло: рядом оказались друзья и знакомые, они забрали его с улицы, отмыли и определили в психоневрологический интернат. Они также купили ему смартфон, и мужчина даже зарегистрировался в социальных сетях.