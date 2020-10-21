Участок Филевской линии метро закроют в выходные 

Участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии Московского метрополитена закроют в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

На время введения ограничений "Пионерская" станет конечной.

"Работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии, продолжаются, и по правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено", — подчеркнули в ведомстве.

От станции "Кунцевская" до "Пионерской" будут следовать автобусы маршрута КМ. На линию выведут шесть автобусов, которые будут доступны с 5:15 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит порядка 3 минут.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метро.