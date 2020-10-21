Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Участок Филевской линии метро закроют в выходные 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Участок Филевской линии метро закроют в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии Московского метрополитена закроют в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
На время введения ограничений "Пионерская" станет конечной.

"Работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии, продолжаются, и по правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено", — подчеркнули в ведомстве.

От станции "Кунцевская" до "Пионерской" будут следовать автобусы маршрута КМ. На линию выведут шесть автобусов, которые будут доступны с 5:15 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит порядка 3 минут.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метро.
Видео дня. Шоу выпускников полицейской академии сравнили с гей-парадом
Москва24: последние новости
Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова В Москве на ИВЛ находятся 323 пациента с COVID-19 В Москве на ИВЛ находятся 323 пациента с COVID-19 Эксперты объяснили необходимость новых мер против COVID-19 в Москве Эксперты объяснили необходимость новых мер против COVID-19 в Москве
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Число заболевших утроится: страшный прогноз по COVID
Число заболевших утроится: страшный прогноз по COVID
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Опубликовано видео пуска крылатой ракеты «Оникс»
Опубликовано видео пуска крылатой ракеты «Оникс»
Видео
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
01:09
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
00:18
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
01:48
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
Общество
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
01:56
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
Политика Происшествия
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
00:42
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
Происшествия
Путин выпил с Михалковым
00:53
Путин выпил с Михалковым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть