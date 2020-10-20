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Еще 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва
27 минут назад
Еще 63 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в столице.
Еще 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Фото:  Софья Сандурская/АГН «Москва» Софья Сандурская/АГН «Москва»
В ведомстве напомнили, что при возникновении симптомов ОРВИ гражданам следует остаться дома и вызвать медика. Жителей столицы призвали беречь свою жизнь и здоровье окружающих.
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