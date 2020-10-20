Ситуация с электронной школой стабилизировалась

При этом на систему втрое возросла нагрузка: число уникальных запросов в секунду достигает почти 90 тысяч.

Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. Там подчеркнули, что команда проекта постоянно мониторит качество работы Московской электронной школы. Всего в ней зарегистрированы более двух миллионов пользователей.

С 19 октября по 1 ноября школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Накануне в соцсетях родители учащихся жаловались на неполадки в работе системы.