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Власти рассказали о стабилизации работы Московской электронной школы 

Говорит Москва 1 час назад
Ситуация с электронной школой стабилизировалась
Фото: РИА Новости
При этом на систему втрое возросла нагрузка: число уникальных запросов в секунду достигает почти 90 тысяч.
Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. Там подчеркнули, что команда проекта постоянно мониторит качество работы Московской электронной школы. Всего в ней зарегистрированы более двух миллионов пользователей.
С 19 октября по 1 ноября школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Накануне в соцсетях родители учащихся жаловались на неполадки в работе системы.
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