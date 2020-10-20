Мэрия Москвы устроит проверки «Яндексу» и Delivery Club 

Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов пообещал организовать проверку тарифов службы доставки «Яндекса» и Delivery Club после жалобы уполномоченного по защите ресторанного бизнеса в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, в ходе заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов пожаловался на создание в столице «монополии» на доставку еды из ресторанов. По его словам, «Яндекс» и Delivery Club забирают от 10 до 35% от стоимости заказа.

«Мы детально этот вопрос посмотрим», — отметил он.

В свою очередь представители «Яндекс. Еды» и Delivery Club сообщили «Интерфаксу», что готовы обсудить тарифы доставки еды из ресторанов, подчеркнув, что до этого не получали претензий от проверяющих органов.

«Рамблер» писал, что ранее Владимир Ефимов заявил об отсутствии необходимости закрывать промышленные предприятия в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусом. Он также отметил, что правительство Москвы также не планирует ограничивать время работы кафе и ресторанов, как это было сделано в Санкт-Петербурге.