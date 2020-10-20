Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мэрия Москвы устроит проверки «Яндексу» и Delivery Club 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Мэрия Москвы устроит проверки «Яндексу» и Delivery Club
Фото: ТАСС
Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов пообещал организовать проверку тарифов службы доставки «Яндекса» и Delivery Club после жалобы уполномоченного по защите ресторанного бизнеса в столице. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, в ходе заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов пожаловался на создание в столице «монополии» на доставку еды из ресторанов. По его словам, «Яндекс» и Delivery Club забирают от 10 до 35% от стоимости заказа.
Ефимов пообещал детально изучить проблему и составить от имени московских властей обращение в Федеральную антимонопольную службу, если «есть признаки нарушения антимонопольного законодательства».

«Мы детально этот вопрос посмотрим», — отметил он.

В свою очередь представители «Яндекс. Еды» и Delivery Club сообщили «Интерфаксу», что готовы обсудить тарифы доставки еды из ресторанов, подчеркнув, что до этого не получали претензий от проверяющих органов.
«Рамблер» писал, что ранее Владимир Ефимов заявил об отсутствии необходимости закрывать промышленные предприятия в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусом. Он также отметил, что правительство Москвы также не планирует ограничивать время работы кафе и ресторанов, как это было сделано в Санкт-Петербурге.
Видео дня. В Сети обсуждают роман Ольги Бузовой с Соловьевым
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Сергей Миронов , Владимир Ефимов , Яндекс , ФАС , Правительство Москвы , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Стало известно, как Путина охраняют от COVID-19
Стало известно, как Путина охраняют от COVID-19
Раскрыта разоблачающая функция WhatsApp
Раскрыта разоблачающая функция WhatsApp
Стал известен райдер Бузовой
Стал известен райдер Бузовой
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
США ответили на предложение России по ракетному договору
00:45
США ответили на предложение России по ракетному договору
Армия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение