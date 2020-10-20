Москвичам раскрыли подробности новых ограничений

Ограничения в Москве можно будет вводить медленными темпами, несмотря на данные по заболеваемости — в медицинской системе есть запас прочности. Об этом рассказал заммэра столицы, передает РИА Новости

Ефимов добавил, что в Москве есть сформированный запас коечного фонда. Он уточнил, что новые меры носят мягкий характер.

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал жесткий и системный контроль за соблюдением введенных в столице мер против COVID-19. Он призвал бизнес понять, что проверки масочного режима — не разовая кампания, напомнив, что с 19 октября начались проверки выполнения требований о переводе работников на удаленку, а через несколько дней начнется контроль фактического соблюдения данной меры. Градоначальник добавил, что «послаблений» для масочного режима в транспорте не планируется.

При этом, по словам Собянина, введение комендантского часа, полный запрет на передвижение по городу, въезд или выезд, закрытие предприятий — неприемлемые и невозможные меры.

За последние сутки в Москве было выявлено 5376 инфицированных, 1767 выздоровевших, умер 51 человек. С начала пандемии в столице зарегистрировали 367 629 заражений, 275 648 выздоровлений и 6009 летальных исходов.