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Городские службы усилят контроль за вывозом мусора 

Москва меняется и ещё 6 4 часа назад
Городские службы усилят контроль за вывозом мусора
Фото: Москва меняется
Городские службы усилят контроль за вывозом мусора. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации москвичи старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим и без особой необходимости не посещать людные места, а столичным компаниям и предприятиям необходимо частично перевести сотрудников на удаленку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице принимают меры для дополнительной санитарной обработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории. Также организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов.
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