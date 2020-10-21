Городские службы усилят контроль за вывозом мусора 

«Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации москвичи старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим и без особой необходимости не посещать людные места, а столичным компаниям и предприятиям необходимо частично перевести сотрудников на удаленку», — говорится в сообщении.