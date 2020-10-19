В Москве пошел мокрый снег

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что вечером в понедельник в некоторых районах Москвы пошел мокрый снег. Предполагается, что он будет местами идти и ночью.

Татьяна Позднякова отметила, что синоптики ранее прогнозировали снег в столице во второй половине дня 19 октября, а также в ночь на вторник, 20 октября.

По словам метеоролога, снежного покрова не образуется, а осадки могут задержаться лишь на газонах. Позднякова подчеркнула, что в общей сложности в Москве сегодня и в ночные часы выпадет менее одного миллиметра осадков.