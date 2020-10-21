Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В Москве за сутки госпитализировали 1 215 пациентов с коронавирусом

ТАССиещё 16
1 час назад
Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве за сутки составило 1 215, на ИВЛ находятся 383 человека. Об этом сообщили в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.
За сутки госпитализировали 1 215 пациентов с COVID-10
Фото: ТАССТАСС
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 4 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 215 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 383 человека", - говорится в сообщении.
В оперативном штабе уточнили, что 8,8% среди заболевших - дети, 44,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% - от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители