За сутки госпитализировали 1 215 пациентов с COVID-10

В оперативном штабе уточнили, что 8,8% среди заболевших - дети, 44,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% - от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.