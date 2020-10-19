Сергей Собянин Комендантский час, запрет передвижения, въезда-выезда и закрытие предприятий — неприемлемые и невозможные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом мэр Москвы сообщил на своем сайте.

Сегодня он ответил на несколько вопросов о системе мер противодействия распространению коронавируса. В частности, он объяснил, что в столице больше заражений, чем в других регионах России, потому что там живет в 10 раз больше людей, чем в среднем регионе, проводится больше тестов на 100 тысяч жителей, и намного выше эффективность выявления зараженных.

«Что нужно, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом? Меню этих мер хорошо известно», — добавил граддоначальник.

Он назвал введение комендантского часа, полный запрет передвижения по городу, запрет въезда-выезда и закрытие почти всех предприятий крайними и абсолютно неприемлемыми и невозможными для властей Москвы мерами.

По словам Собянина, оптимальная стратегия борьбы с распространением коронавирусной инфекции — средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.

С целью прерывания цепочки распространения коронавируса сейчас в столице введены ограничения для людей старше 65 лет и хронических больных, детей до трех лет, старшеклассники и студенты ряда колледжей и вузов переведены на дистанционный формат обучения, часть работников — на удаленный режим работы.