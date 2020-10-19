Комендантский час, запрет передвижения, въезда-выезда и закрытие предприятий — неприемлемые и невозможные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Сегодня он ответил на несколько вопросов о системе мер противодействия распространению коронавируса. В частности, он объяснил, что в столице больше заражений, чем в других регионах России, потому что там живет в 10 раз больше людей, чем в среднем регионе, проводится больше тестов на 100 тысяч жителей, и намного выше эффективность выявления зараженных.
«Что нужно, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом? Меню этих мер хорошо известно», — добавил граддоначальник.
Он назвал введение комендантского часа, полный запрет передвижения по городу, запрет въезда-выезда и закрытие почти всех предприятий крайними и абсолютно неприемлемыми и невозможными для властей Москвы мерами.
По словам Собянина, оптимальная стратегия борьбы с распространением коронавирусной инфекции — средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.
С целью прерывания цепочки распространения коронавируса сейчас в столице введены ограничения для людей старше 65 лет и хронических больных, детей до трех лет, старшеклассники и студенты ряда колледжей и вузов переведены на дистанционный формат обучения, часть работников — на удаленный режим работы.
« (Прошедшая. — Прим. ред.) неделя принесла первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль», — сообщил мэр.