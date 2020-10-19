Регистрации посетителей по QR-кодам может быть распространена на рестораны и салоны красоты, если эксперимент с ночными клубами пройдет успешно. Об этом в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому рассказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
Как писал «Рамблер», 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении эксперимента. На фоне роста заболеваемости коронавирусом мэрия Москвы приняла решение дать доступ в ночные развлекательные заведения только при условии регистрации с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный номер. По словам столичного градоначальника, это сделано для того, чтобы оповестить всех присутствовавших в клубе, если у кого-то из них будет выявлен коронавирус.
«Если система [QR-кодов] заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — пояснил Немерюк.
Он назвал введение таких ограничительных мер альтернативой полному закрытию заведений.
Предполагается, что с 19 октября пользоваться QR-кодами будет более 500 столичных ночных заведений. При этом ночные клубы и бары, которые не будут использовать нововведение для организации входа посетителей, оштрафуют на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей