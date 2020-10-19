Алексей Немерюк. Регистрации посетителей по QR-кодам может быть распространена на рестораны и салоны красоты, если эксперимент с ночными клубами пройдет успешно. Об этом в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому рассказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра Москвы

«Если система [QR-кодов] заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — пояснил Немерюк.

Он назвал введение таких ограничительных мер альтернативой полному закрытию заведений.

Предполагается, что с 19 октября пользоваться QR-кодами будет более 500 столичных ночных заведений. При этом ночные клубы и бары, которые не будут использовать нововведение для организации входа посетителей, оштрафуют на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей