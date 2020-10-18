Москва попала в ловушку

Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников восполнят наши соотечественники из других из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях?

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Число трудовых мигрантов в Москве снизилось на 40% в этом году, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1». «Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам», - сказал Собянин.

По его словам, снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве, особенно в жилищно-коммунальной сфере, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из-за рубежа. «Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов», - добавил Собянин.

Никита Мкртчян. Эксперты, однако, сомневаются в таком масштабе дефицита трудовых мигрантов в Москве, тем более в сфере ЖКХ. «Про дефицит дворников говорят уже очень давно. Но откуда возьмется этот дефицит, если никто из страны не выезжал? Закрыт как въезд, так и выезд на границах. Всех самолетами через Стамбул или Белоруссию не вывезешь. Это стоит больших денег. Для рядового узбека или таджика это сложно и дорого, полагаю», - говорит ведущий научный сотрудник центра демографии РАНХиГС

Сам Собянин, говоря о снижении числа мигрантов на 40%, ссылается на некие «отдельные оценки». Возможно, он имеет виду оценку экспертов НИУ ВШЭ . Этим летом (26 июня) они опубликовали исследование, основанное на двух онлайн опросах трудовых мигрантов, проведенных совместно с Институтом социологии ФНИСЦ РАН. Они хотели понять, как мигранты живут в условиях изоляции и карантинных мер.

В апреле в Москве число опрошенных трудовых мигрантов сократилась на 40,8% по сравнению с мартом, выяснили в ходе опросов эксперты НИУ ВШЭ. При этом в регионах ситуация отличается – там число мигрантов снизилось лишь на 21,2%. Из-за более жесткого карантина в столице обвал мигрантского рынка труда в мегаполисе был более значительным, чем в регионах, отмечают авторы исследования.

В июле вышел результат опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Он показал, что больше всего в России от коронавируса пострадали трудовые мигранты, так как потеряли работу 40% иностранных граждан, а с учетом тех, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, показатель вырастает до 75%. Впрочем, уже тогда эксперты засомневались в таком положении дел. Глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов назвал такой процент безработицы «национальной катастрофой», в которую лично он не верит. На его взгляд, эти цифры имеют мало общего с действительностью. Эксперт тогда оценил безработицу трудовых мигрантов, связанную с коронавирусом, в 20%.

«Думаю, что на самом деле число мигрантов Москве на 40% не снизилось. Полагаю, что не приехало в мегаполис 15-20% трудовых мигрантов, которые должны были приехать весной-летом на сезонные работы. Однако зимой эти мигранты все равно не работают (осенью они уезжают обратно на родину – прим. ВЗГЛЯД). Здесь остаются работать те, кто находится в России долго», - говорит старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская.

По ее словам, речь идет о рабочих, которые требуются при сезонных работах, например, на дачном строительстве, в сельском хозяйстве и т.п. И здесь работодатель мог столкнуться с нехваткой рук трудовых мигрантов.

«Но в сфере ЖКХ мигранты работают, как правило, круглогодично. Там не трудятся сезонные мигранты. Это более привилегированная отрасль, поэтому я не думаю, что ЖКХ сильно пострадает. Сколько-то человек, конечно, смогли уехать, но не так много. В целом по России было более 4 млн трудовых мигрантов, а теперь стало примерно 3,8 млн», - уверена Флоринская.

Кроме того, она указывает на вероятный переток оставшихся в России трудовых мигрантов из одной сферы в другую. Например, в этом году большую популярность приобрела профессия курьера. Из-за спроса на курьеров выросла и их заработная плата. Это привлекло большее число граждан России, которые «в какой-то мере могли вытеснить» иностранных мигрантов, полагает собеседник. Более того, много мигрантов, особенно в мегаполисах, работало в сфере общепита, кафе, гостиниц и т.д. А это самые пострадавшие из-за пандемии и карантина сферы бизнеса. Многие объекты просто закрылись, а работавшие там мигранты потеряли работу.

«Другой вопрос, что те мигранты, которые работали в общепите, вряд ли пойдут в строительство. Здесь все-таки нужные определенные навыки. Но в сферу ЖКХ теоретически они вполне могут пойти, - считает эксперт ВШЭ. - Пока я не вижу ни проблемы, что мигрантам негде работать, ни проблемы значительной их нехватки».

Скептично эксперты настроены и к возможности заменить мигрантов на посту дворников в Москве путем привлечения к этой работе граждан России из глубинки. «Не приедут из других регионов люди работать дворниками в Москву. Эта идея – заменить мигрантов на граждан РФ - обсуждалась еще с 2008 года, но с тех пор ничего не происходит. Чтобы серьезно об этом говорить, с опорой на что-то, надо проводить исследования, а их никто не проводил», - считает Никита Мкртчян.

Флоринская видит во всей этой ситуации есть один плюс. «Россияне постоянно жаловались, что не работают дворниками якобы потому, что все занято мигрантами и их не берут. Вот теперь должны брать. Перед нами чистый эксперимент, который позволит увидеть, если этот дефицит мигрантов действительно возникает, легко ли его заполнить российскими гражданами», - говорит она.

Другой вопрос, пойдут ли россияне подметать дворы. «Россияне не идут в дворники не только потому, что там зарплаты низкие. Просто в ЖКХ тяжелые условия труда. И россияне из регионов, я уж молчу про москвичей, просто не готовы много работать и жить в тяжелых условиях без семьи», - говорит эксперт ВШЭ.

Для понимания: средняя зарплата у дворников в Москве, по данным trud.com, составляет 32 тыс. рублей. На Работе.ру объявления предлагают работу дворника за 30-45 тыс. рублей. Более того, им обещают общежитие. По данным ВШЭ, средняя зарплата опрошенных мигрантов - 43,2 тыс. рублей. Однако дворники начинают работать в 5 утра и порой заканчивают поздним вечером. Зимой же приходится стучать ломом и лопатой по льду. Выходной у дворников всего один раз в неделю, и то - в лучшем случае. В советское время жить в общежитии, возможно, было не так плохо, но сегодня это не самый престижный вариант жилья.