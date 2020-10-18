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В Москве после заражения коронавирусом вылечились еще 1 654 пациента

ТАССиещё 6
4 часа назад
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выросло в Москве за сутки на 1 654, составив 273 881. Об этом сообщила в воскресенье журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве вылечились еще 1 654 пациента от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 654 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 273 881", - сказала она.
Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.
Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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