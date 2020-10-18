В Москве вылечились еще 1 654 пациента от COVID

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выросло в Москве за сутки на 1 654, составив 273 881. Об этом сообщила в воскресенье журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 654 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 273 881", - сказала она.
Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.
Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.