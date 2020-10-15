Московский Театр Пушкина сообщил о переносе спектаклей

Московский драматический театр имени Александра Пушкина переносит на декабрь почти все спектакли, которые были заявлены в афише до 25 октября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом РБК рассказали представители учреждения.

"Играем пока что 17 и 18 октября "Ложные признания", а все остальные постановки с 16 по 25 октября переносим на декабрь", — сообщили в столичном театре. Перенос постановок объяснили тем, что среди артистов есть заболевшие COVID-19.

Точное число заболевших коронавирусной инфекцией в Театре Пушкина не назвали, уточнив, что среди них есть и работники художественно-постановочной части.

Стало известно, что репетиции новых спектаклей отменять там не планируют. Дата возобновления работы в театре не называется.

Накануне театр имени Ермоловой закрыли на карантин из-за коронавируса. С 29 октября можно будет вернуть билеты, которые покупались в кассе.