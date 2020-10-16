Названо условие допуска москвичей в транспорт

С 16 октября пассажирам московского транспорта запретят совершать поездки без масок и перчаток, даже если проезд был оплачен. Такое распоряжение выпустил Роспотребнадзор . Контролировать соблюдение предписаний будут правоохранители. С 19 октября в столичные клубы и ночные бары можно будет попасть только по QR-коду, который будет идентифицировать личность.

Роспотребнадзор запретил пускать в транспорт пассажиров, у которых не будет масок и перчаток, даже если они оплатили поездку. Средства индивидуальной защиты должны быть у всех пассажиров, за этим с 16 октября будет установлен усиленный контроль.

«Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Новые меры: теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», — говорится в официальном Telegram-канале столичного транспорта.

В ведомстве отметили, что в проверках будут участвовать правоохранительные органы . Отмечается, что предписание Роспотребнадзора вступило в силу.

«В предписании говорится и о мерах, которые мы уже выполняем с самого начала пандемии и будем продолжать выполнять так же строго: все водители и машинисты московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом; дезинфекция всех поверхностей должна быть усилена», — уточнили представители столичного транспорта.

Кроме того, каждые 15 дней, по их словам, проводится тест на коронавирус не менее чем у 10% сотрудников. Ранее были подобные правила.

«Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, обязательно носите маски и не забывайте о перчатках в общественном транспорте. Все это — для нашей с вами безопасности», — заключается в посте.

Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. Ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах скопления людей обязательно.

По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, за почти полгода было оформлено около 96 тыс. постановлений о штрафах за нарушение предписаний о СИЗ. Общая сумма штрафов составила почти 480 млн руб., передает ТАСС.

В Москве выпустили и новые рекомендации. С 19 октября в столице вводится идентификация посетителей ночных заведений. «Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», — рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник отметил, что такая мера в Москве необходима, чтобы при дальнейшем росте заболеваемости не допустить закрытия баров и клубов, где есть большое скопление людей.

Если у кого-то из посетителей будет обнаружен коронавирус, то всех, кто был зачекинен с ним в одном заведении, уведомят об этом и предложат сдать тест на определение вируса. Московские власти считаю, что такая система позволит прервать новые цепочки распространения болезни.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве разъяснили правила использования QR-кода при входе в клубы столицы. При входе на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет висеть информационный плакат. Посетители должны будут выбрать способ регистрации: по QR-коду или по СМС.

«При регистрации по QR-коду отсканируйте код, перейдите по полученной ссылке и авторизуйтесь по номеру телефона или через mos.ru», — сообщили в оперштабе.

Также доступна регистрация по номеру 7377. После того как пользователь зарегистрируется, у него отобразится подтверждение входа и его время. Отмечается, что подтверждение надо показать на входе.

Системой должны пользоваться предположительно более 500 столичных ночных клубов и баров.

За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая коронавируса, из них 3842 приходится на Москву. Динамика идет на спад — накануне количество новых заболевших в Москве составило 4573 человека.