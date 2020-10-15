ТЦ «Черемушки» закрыли в столице

«14 октября 2020 года при проведении обследования ТЦ «Черемушки» в Юго-Западном административном округе (ул. Профсоюзная, д. 56) было установлено, что юридическим лицом АО «Оптиматехностимул» не обеспечено соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в торговом центре. Руководством центра не организован ежедневный «входной фильтр» в начале смены и в течение рабочего дня с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников. В торговом центре нарушается дезинфекционный режим: не представлены документы, подтверждающие проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проведение уборок и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, отсутствуют рециркуляторы для проведения обеззараживания воздуха в местах массового скопления людей», — рассказали в пресс-службе.
«В связи с тем, что указанные нарушения представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей, в отношении АО «Оптиматехностимул», обеспечивающего деятельность ТЦ «Черемушки», составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности торгового центра, 14 октября материалы дела направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы. Помещения торгового центра до принятия решения судом опечатаны», — говорится в материале.