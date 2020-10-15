Москвичам сообщат о контактах с больными СOVID-19 по смс

Уведомление о контакте с больным коронавирусом придет на телефоны всех, кто был в одном месте и в одно время с заболевшим, где требуется использование QR-кода, оно будет отправлено через информационную систему департамента информационных технологий Москвы, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.