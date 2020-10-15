Москвичам сообщат о контактах с больными СOVID-19 по смс

Уведомление о контакте с больным коронавирусом придет на телефоны всех, кто был в одном месте и в одно время с заболевшим, где требуется использование QR-кода, оно будет отправлено через информационную систему департамента информационных технологий Москвы, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.
"Департамент здравоохранения передает информацию, присылая только телефон, нет никакого Иванова Ивана Ивановича или Валентины Петровны, передается только номер, что вот этот номер, есть подтверждение, что у него есть COVID, в ДИТ (департамент информационных технологий - ред.). А ДИТ - в эту информационную систему, а система рассылает всем, кто был рядом, сверяет, кто, возможно, находился в контакте, именно этим людям придет push-уведомление: "Будьте любезны, вы могли проконтактировать, пойдите и проверьтесь на коронавирусную инфекцию", - сообщил Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он отметил, что данные, а именно привязка номера телефона к дате, времени и месту нахождения, некоторое время будут храниться в защищенной базе - в ЦОД департамента информационных технологий.
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