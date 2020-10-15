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Все учреждения культуры Москвы переведут на электронные билеты

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
Соответствующий указ подписал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Учреждения культуры Москвы переведут на электронные билеты
Фото: ТАССТАСС
По его словам, переход на электронную платформу временный и связан с эпидемиологической ситуацией. При продаже билетов онлайн будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50%.
Нововведение относится к учреждениям культуры, подведомственным московским властям, но к нему могут добровольно присоединиться другие организации.
Новости Москвы,Александр Кибовский,Правительство Москвы,
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