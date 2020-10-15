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Власти Москвы уточнили, где будут действовать QR-коды 

News.ru и ещё 52 1 час назад
Власти Москвы уточнили, где будут действовать QR-коды
Фото: unsplash.com
Посетителей московских ночных клубов и развлекательных заведений обяжут сканировать QR-коды или отправлять СМС на специальный номер 7377, чтобы в случае выявления у кого-нибудь COVID-19 оповестить других посетителей. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, ресторанов и кафе это правило пока не коснётся.

Это нововведение предлагается пока ввести только для тех заведений, режим которых включает ночной режим работы с 0 часов до 6 утра, и это исключительно только развлекательные учреждения, сюда не попадают ни кафе, ни рестораны, ни какие-либо другие заведения, только ночные клубы, бары, дискотеки, — цитирует РИА Новости Немерюка.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы начали рассматривать сценарий, который предполагает закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке. Об этом сообщил источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений. Необходимость введения подобных мер власти Москвы объясняют высоким трафиком в городе, несмотря на серьёзную ситуацию с коронавирусом.
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Новости Москвы , Другое , Правительство Москвы , РИА Новости
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