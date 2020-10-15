Власти Москвы уточнили, где будут действовать QR-коды 

Это нововведение предлагается пока ввести только для тех заведений, режим которых включает ночной режим работы с 0 часов до 6 утра, и это исключительно только развлекательные учреждения, сюда не попадают ни кафе, ни рестораны, ни какие-либо другие заведения, только ночные клубы, бары, дискотеки, — цитирует РИА Новости Немерюка.