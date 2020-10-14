Москвичей предупредили о заморозках

Синоптики предупредили о возможных слабых ночных заморозках в столичном регионе в предстоящие выходные, 17 и 18 октября. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В пятницу с отходом циклонического вихря в столичный регион с севера устремятся холодные воздушные массы, сводя к минимуму суточный ход температуры", – объяснили эксперты.

По прогнозам специалистов, 16 октября в ночное время в столице будет до плюс 5 – плюс 7 градусов тепла. В области этот показатель в среднем будет ниже, от 3 до 8 градусов.

В дневное время в Москве температура воздуха поднимется до 7 – 9 градусов тепла, а в Подмосковье установится на отметке в 2 – 7 градусов.