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Погода в Москве: Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие выходные

Москва24
3 часа назад
Синоптики предупредили о возможных слабых ночных заморозках в столичном регионе в предстоящие выходные, 17 и 18 октября. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Москвичей предупредили о заморозках
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"В пятницу с отходом циклонического вихря в столичный регион с севера устремятся холодные воздушные массы, сводя к минимуму суточный ход температуры", – объяснили эксперты.
По прогнозам специалистов, 16 октября в ночное время в столице будет до плюс 5 – плюс 7 градусов тепла. В области этот показатель в среднем будет ниже, от 3 до 8 градусов.
В дневное время в Москве температура воздуха поднимется до 7 – 9 градусов тепла, а в Подмосковье установится на отметке в 2 – 7 градусов.
Что касается выходных, то в столичном регионе будет холоднее на 4 – 5 градуса относительно нормы. При этом выпадение снега возможно, но устойчивого покрова не будет. По предварительным оценкам, возможен мокрый снег.
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