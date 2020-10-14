800 тысяч человек посетило «Макет Москвы» за три года

Павильон начал работу в октябре 2017 года.

— При этом с самого начала перед его коллективом была поставлена задача создать не только развлекательный, но и культурно-образовательный центр, с чем команда «Макета Москвы» справилась отлично, — сказал Сергей Левкин.

Он отметил, что на сегодняшний день макет представляет собой не только феерические светотехнические шоу, но и сотни лекций и десятки познавательных выставок.

Глава департамента уточнил, что проводимые мероприятия в макете всегда были одними из главных событий культурной жизни Москвы.

В сентябре этого года «Макет Москвы» посетило около 22 тысяч человек. Сотрудники провели 26 экскурсий, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.