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Более 800 тысяч человек посетило «Макет Москвы» на ВДНХ за три года 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
800 тысяч человек посетило «Макет Москвы» за три года
Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 14 октября.
Павильон начал работу в октябре 2017 года.

— При этом с самого начала перед его коллективом была поставлена задача создать не только развлекательный, но и культурно-образовательный центр, с чем команда «Макета Москвы» справилась отлично, — сказал Сергей Левкин.

Он отметил, что на сегодняшний день макет представляет собой не только феерические светотехнические шоу, но и сотни лекций и десятки познавательных выставок.
Глава департамента уточнил, что проводимые мероприятия в макете всегда были одними из главных событий культурной жизни Москвы.
В сентябре этого года «Макет Москвы» посетило около 22 тысяч человек. Сотрудники провели 26 экскурсий, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.
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Новости Москвы , Сергей Левкин
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