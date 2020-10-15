Москвичей не пустят в транспорт без маски и перчаток

Пассажиров не пустят в транспорт в Москве без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта со ссылкой на предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса.

«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ), даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы . Также все водители и машинисты московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом, а дезинфекция всех поверхностей будет усилена.

В пресс-службе отметили, что теперь не менее 10% сотрудников транспорта в Москве буду обязаны сдавать тест на коронавирус каждые 15 дней.