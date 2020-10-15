МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера четверга.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Ведомство также советует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.