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Погода в Москве: МЧС предупредило жителей о сильном ветре 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Фото: РИА Новости
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера четверга.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Ведомство также советует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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Новости Москвы , Погода , Пожары , Новости регионов , МЧС , Росгидромет
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