Расширен функционал сервиса по подбору промплощадок на InvestMoscow 

Агентство промышленного развития Москвы запустило новый функционал сервиса по онлайн-подбору промышленных площадок на портале InvestMoscow.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что сервис доступен для собственников промышленных площадок — там они могут оставить заявку на включение их объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки.

Он назвал подбор площадок и земли для размещения производства на территории столицы востребованной услугой, а также рассказал, что ежегодно Агентство промышленного развития Москвы обрабатывает более 120 подобных обращений производителей. Так, с 2017 года при поддержке агентства в Москве было локализовано 34 высокотехнологичных промышленных предприятия — общий объем вложенных ими инвестиций составил 17 миллиардов рублей, создано 3,2 тысячи рабочих мест.

«Благодаря новому функционалу база данных свободных промышленных площадок Москвы будет обновляться быстрее, также расширится выбор локаций», — отметил Ефимов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что для размещения предложения по производственной площадке на инвестиционном портале Москвы потенциальный арендодатель или продавец должен оставить заявку на включение ее в реестр.

После этого сотрудники Агентства промышленного развития свяжутся с ним, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объектам, которые не отвечают требованиям законодательства и инженерии, будет выдан мотивированный отказ, остальные войдут в реестр. Отклоненную заявку можно будет подать повторно после устранения недостатков.

Летом функционал портала Investmoscow.ru был системно расширен для удобства инвесторов — запущен раздел «Инвестиционный вычет» с информацией о том, как предприятиям Москвы воспользоваться новой налоговой преференцией, появилась возможность подачи заявки на получение гранта для собственников коммерческой недвижимости и возможность подбора промышленных площадок.