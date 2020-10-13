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80% московских компаний грозят крупные штрафы и приостановка деятельности за невыполнение требований столичного мэра, связанных с угрозой распространения коронавируса. По словам экспертов, речь идет о сотнях тысяч организаций, сообщают «Ведомости».

С 12 октября, как сообщал «Рамблер», в Москве вступил в силу указ главы города Сергея Собянина об обязательном переводе 30% штата столичных компаний на «удаленку». Особенность распоряжения состоит в том, что каждый предприниматель должен каждую неделю отчитываться перед городскими властями о переводе сотрудников с указанием их имен, номеров телефонов, номеров социальных и транспортных карт, госномеров автомобилей и т.д. Отчеты должны быть заверены электронной цифровой подписью ЭЦП) руководителей предприятий, что является обязательным условием. В противном случае компании грозят солидные штрафы или даже принудительная приостановка деятельности.

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора Дмитрий Порочкин подчеркнул, что 80% коммерческих организаций (особенно у ИП и микробизнеса) в Москве нет ЭЦП.

«Речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий», — пояснил эксперт.