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Погода в Москве: Москвичам во вторник пообещали аномально теплую погоду 

РИА Новости 18 минут назад
Температура во вторник в Москве вдвое превысит норму октября — воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в Москве сегодня обусловится западной периферией антициклона, поэтому, несмотря на хмурое утро, в дневные часы из-за туч начнет появляться солнце. Облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер южных румбов, не более 2-7 метров в секунду. И в таких условиях воздух прогреется до +15…+17 градусов в Москве и 13-18 градусов в Подмосковье", — рассказал Тишковец.

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По его словам, температурный фон вдвое превысит норму — она в октябре составляет +8. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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Новости Москвы , Видео , Погода
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