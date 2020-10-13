Названы самые «безмасочные» станции метро

Пассажиры московского метрополитена чаще всего спускаются в подземку без масок и перчаток на станциях «Комсомольская» и «Павелецкая» Кольцевой линии, «ВДНХ» и «Теплый Стан» Калужской-Рижской и «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линий, заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.