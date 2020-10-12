Клопы заполонили московские парки 

Москвичи жалуются на клопов: насекомые падают с деревьев, садятся на одежду, залезают на балконы и квартиры. Об этом пишет РЕН.

Энтомолог Роман Хряпин подчеркнул, что клопы не представляют угрозы для людей.

"Прямой угрозы они людям не несут и нести не могут, поскольку животное собственно растительноядное, вегетарианцы. Никакого интереса для них человек не представляет пищевого", — сказал Хряпин.

Ученый добавил, что насекомые активизировались из-за теплой погоды. В то же время он подчеркнул, что к выходным наступит привычная осень.