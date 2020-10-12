Горожан предупредили о вечерних пробках

Столичный Дептранс предупредил горожан о вечерних пробках до семи баллов.

«Наш дорожный прогноз на сегодняшний вечер — до семи баллов в час пик. Но расслабляться не стоит: в некоторых районах Москвы возможен дождь, а он всегда сопровождается увеличением количества мелких ДТП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные затруднения магистралей наблюдаются на Щелковском шоссе; проспекте Мира; Ленинградском шоссе перед МКАД; Волоколамском шоссе; Рязанском проспекте, Садовом кольце; ТТК, от ул. Новая Башиловка до Рижской эстакады; на внутренней и внешней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе; на внутренней стороне МКАД от «Белой дачи» до ул. Липецкая; на внешней стороны 91 км МКАД; на шоссе Энтузиастов.