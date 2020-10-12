Власти объяснили сбой при отправке данных об удаленке

Ошибка при отправке данных о сотрудниках на удаленке возникла из-за нагрузки на сервер, большинство работодателей начали загружать данные в понедельник, при проверке исполнения указа данная ситуация будет учитываться, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы

Ранее в сети появилась информация, что пользователи жалуются на невозможность отправить отчёт по переводу сотрудников на удалёнку, выдается ошибка. В поддержке говорят, что "портал технически неисправен, ведутся работы".

"Сервис "Предоставление информации об установлении численности работников" был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на удаленный режим. Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября. В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений. При проверке исполнения требований указа мэра Москвы № 97-УМ данная ситуация будет учитываться", — сообщили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.