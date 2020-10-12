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Москвичи решат, как улучшить проект «Активный гражданин» 

Mos.ru 42 минуты назад
Москвичи решат, как улучшить проект «Активный гражданин»
Фото: М. Денисов. Mos.ru
Свои предложения можно оставить с 12 по 16 октября на платформе crowd.mos.ru.
На платформе crowd.mos.ru стартовал краудсорсинг-проект «На шАГ впереди». С 12 по 16 октября москвичи смогут высказать свои идеи по развитию проекта «Активный гражданин». Предложения принимаются по таким направлениям, как «Новые игровые механики», «Взаимодействие пользователей» и «Развитие функциональности проекта». Лучшие идеи выберут с помощью голосования, которое продлится с 19 по 21 октября.

«Проект «Активный гражданин» постоянно развивается. Кроме площадки для онлайн-голосований на его платформе было запущено много новых и полезных для горожан сервисов. Это общественные обсуждения градостроительных проектов в электронном виде, онлайн-сервис для управления многоквартирными домами и взаимодействия с соседями «Электронный дом», рубрика «Пульс столицы», «Магазин поощрений» (где можно обменять полученные за голосования баллы на сувениры, билеты, электронный контент и услуги), программа «Миллион призов», направленная на субсидирование потребительского спроса, а также различные спецпроекты и акции. Например, «Миллион деревьев» и «Осенний марафон». Мы хотим сделать проект «Активный гражданин» интереснее и удобнее для пользователей и ждем ваши идеи на crowd.mos.ru. Идеи, получившие наибольшую поддержку жителей и экспертов, обязательно будут реализованы», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Как изменился «Активный гражданин»

Реализация проекта «Активный гражданин» началась в 2014 году по инициативе Сергея Собянина. Москвичи могут голосовать за благоустройство улиц, дворов и парков, выбирать дизайн новых станций метро, мероприятия для фестивалей и праздников. С 2014 года «активные граждане» приняли участие в более чем 4,6 тысячи голосований. По их результатам было реализовано более 3,6 тысячи решений.
В 2020 году в проекте «Активный гражданин» появились новые рубрики и спецпроекты:
— онлайн-карта реализованных решений — на ней уже более 1,5 тысячи объектов;
— сервис «Пульс столицы», где можно оценивать основные направления развития города. С июля этого года получено более 500 тысяч оценок;
— интерактив «Чистый город», в котором нужно указать на нарушение или его отсутствие на фотографиях с камер городского видеонаблюдения. В нем приняли участие уже тысяча человек, они оценили 10 тысяч фотографий.

Сделать еще лучше

В краудсорсинг-проекте «На шАГ впереди» москвичи смогут предложить новые решения, которые сделают участие в «Активном гражданине» еще интереснее. От участников ждут предложения по взаимодействию пользователей, доработке интерфейса и функционала сайта и приложения, новым игровым механикам для проекта.

«“Активный гражданин” — это не просто площадка для сбора мнений, а полноценная система взаимодействия города с жителями. Для поддержки общественных инициатив, организации открытых обсуждений и голосований широко используются ИТ-решения. Они помогают обеспечить качественную двустороннюю связь, но также нуждаются в развитии и модернизации. Поэтому работа по расширению функциональных возможностей проекта продолжится, и участие горожан позволит вместе находить и внедрять новые формы общения и реализации идей», — сказал заместитель руководителя городского Департамента информационных технологий Максим Алексашкин.

Жители также смогут обсудить новые виды голосований и поощрений, на которые можно обменять полученные на проекте баллы, развитие социальных сетей «Активного гражданина», новые форматы мероприятий (в том числе онлайн), развитие системы статусов и рейтингов пользователей, а также идеи празднования дня рождения «Активного гражданина» и рассказать, какие социально значимые задачи и задания они готовы выполнять, помимо участия в голосованиях.
Оценивать предложения москвичей будут эксперты в сферах ИТ-технологий, социологии и других отраслях.
Платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году. За это время проведено 26 краудсорсинг-проектов. Более 200 тысяч москвичей присоединились к проекту и предложили свыше 100 тысяч идей. Более четырех тысяч из них были отобраны экспертами для дальнейшей проработки, свыше двух тысяч идей уже реализованы. Горожане приняли участие в проектах «Мой парк», «Электронный дом», «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Активное долголетие», «Московские библиотеки», «Мой офис госуслуг», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы» и другие. Благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились новые маршруты общественного транспорта, разработан московский стандарт детского отдыха, преобразились центры госуслуг, детские и взрослые поликлиники, библиотеки, парки.
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