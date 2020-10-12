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Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в Москве 

Москва24 1 час назад
Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве выздоровел еще 1 131 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 262 750 человек.
После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке пациенты получают необходимые рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
Ранее сообщалось, что за сутки в Москве скончались 34 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".
Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 5 629.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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